Belgische futsalploeg plaatst zich als groepswinnaar voor laatste WK-kwalificatieronde

België heeft zaterdag ook zijn derde en laatste wedstrijd in prekwalificatiegroep E voor het WK Futsal 2020 gewonnen. In Alingsas namen de Belgen met 8-5 de maat van gastland Zweden.

België won eerder met 12-0 van Malta en met 6-2 van Armenië en was al zeker van de kwalificatie. Zweden gaat als tweede ook door naar de kwalificatieronde, van 22 tot 27 oktober opnieuw in acht groepen van vier. Daarvan gaan de eerste twee door richting de Elite Tour, de laatste kwalificatiefase van 28 januari tot 2 februari 2020. Het WK futsal vindt van 12 september tot 4 oktober 2020 in Litouwen plaats. Er nemen 24 landen aan deel.