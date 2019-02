Alexander Zverev leidt Duitsland naar finaleweek van Davis Cup, maar die zal hij zelf niet spelen

Duitsland heeft zich zaterdag in Frankfurt voor de finaleweek van de Davis Cup geplaatst. Het versloeg Hongarije met 5-0. ‘s werelds nummer drie Alexander Zverev won zijn twee enkelspelen, maar liet wel al weten dat zijn land niet op hem zal kunnen rekenen in de finaleweek, die van 18 tot 24 november in Madrid plaatsvindt.

Zverev versloeg Peter Nagy (Gr) met tweemaal 6-2 en Gabor Borsos (ATP-552) met 6-3 en 6-4. Philipp Kohlschreiber (ATP-32) maakte de klus af met 6-7 (6-8), 7-5 en 6-4 winst tegen Zsombor Piros (ATP-371) en een 6-7 (5/7), 6-3, 10-5 zege tegen David Szintai (Gr). Ook het dubbelspel was voor Duitsland: Tim Puetz en Jan-Lennard Struff bleken met 6-2 en 6-3 te sterk voor Borsos en Nagy.

Met de nieuwe formule wou men meer toppers warm maken voor het landentoernooi, maar dat lijkt vooralsnog niet te gaan lukken. Zverev was de enige topspeler die dit weekend in actie kwam in de kwalificaties, maar ook hij laat de finaleweek, die helemaal op het einde van het seizoen geprogrammeerd is, schieten. “Ik houd helemaal niet van deze nieuwe formule”, verklaarde Zverev. “Ik heb al vaak de Davis Cup gespeeld en had hem graag eens voor Duitsland gewonnen, maar dan wel in het oude format.”

Zes landen - Kroatië, Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten, Argentinië en Groot-Brittannië - waren rechtstreeks voor de finaleweek geplaatst. Naast Duitsland wisten ook Australië, Canada, Chili, Colombia, Italië, Japan, Kazachstan, Nederland, Servië en Zwitserland zich dit weekend te plaatsen. De laatste deelnemer komt uit het duel tussen Brazilië en België. In Uberlandia staan de Belgen 1-2 voor.