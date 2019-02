Wat een stunt: Limburgers Vliegen en Gillé verrassen Braziliaanse dubbeltoppers in Davis Cup

De Belgische Davis Cupploeg staat na het dubbelspel tegen Brazilië op een 2-1 voorsprong. Sander Gillé uit Kuringen en Joran Vliegen uit Maaseik verrasten zaterdag op het indoorgravel in Uberlandia tegen wereldtoppers Bruno Soares en Marcelo Melo.

Na 1 uur en 21 minuten hadden Gille (ATP 83 in dubbel) en Vliegen (ATP 86 in dubbel) de 6-4 en 7-6 (7/4) zege beet tegen Soares en Melo, respectievelijk vijfde en twaalfde op de dubbelranking.

Na de twee eerste enkelspelen van vrijdag was de stand 1-1. Arthur De Greef (ATP 202) verloor met 6-3, 6-2 van Thiago Monteiro (ATP 107). Aansluitend was Kimmer Coppejans (ATP 195) met twee keer 6-4 te sterk voor Rogerio Dutra Silva (ATP 135).

In de vierde partij van de ontmoeting staat Coppejans tegenover Monteiro. Daarna neemt De Greef het op tegen Dutra Silva. België heeft nog één punt nodig voor de overwinning.

De laureaat van de interland plaatst zich voor de finaleweek van de hervormde Davis Cup. Achttien landen zullen van 18 tot 24 november in een toernooi van een week in Madrid op gravel om de titel strijden. Bij verlies moet de Belgische Davis Cupploeg in september aan de slag in de Europees-Afrikaanse zone.