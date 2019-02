Chelsea haalt uit tegen Huddersfield: Hazard scoort twee keer, ook toptransfer Higuain opent zijn rekening

Woensdag hield een razende Maurizio Sarri zijn team nog een uur lang in de kleedkamer na de 4-0 pandoering op het veld van Bournemouth. De preek lijkt geholpen te hebben, want zaterdagmiddag tapten The Blues uit een ander vaatje. Chelsea stond halfweg al 2-0 voor tegen rode lantaarn Huddersfield, waar Isaac Mbenza in de basis stond en Laurent Depoitre ontbrak. Na de pauze diepte Chelsea de score nog uit tot 5-0. Schutters van dienst waren nieuwkomer Gonzalo Higuain (2x), Rode Duivel Eden Hazard (2x) en David Luiz. Hazard bereikte met zijn goals een nieuwe mijlpaal.

Hazard zette op slag van rust een strafschop om en bracht de stand zo op 2-0. Op het uur bracht hij de score zelfs op 3-0. Voor het nummer 10 van Chelsea waren dat het 200e en 201e competitiedoelpunt in zijn professionele carrière waar hij rechtstreeks bij betrokken was. De aanvoerder van de Rode Duivels maakte nu al 117 doelpunten en gaf 84 assists in competitieverband, 81 doelpunten en 56 assists daarvan liet hij noteren in de Premier League. Straffe cijfers, want tegen Huddersfield speelde onze landgenoot zijn 232e match in de Engelse hoogste klasse. Met zijn twee doelpunten bracht Hazard zijn seizoenstotaal op 12 stuks.

200 - Eden Hazard has now been directly involved in 200 goals in his top-flight league career (116 goals, 84 assists), with 129 of those coming for Chelsea. Amass. #CHEHUD — OptaJoe (@OptaJoe) 2 februari 2019

Eerder in de match veegde Gonzalo Higuain de nul van het bord. De Argentijn maakte woensdag pas zijn debuut in de Premier League, maar speelde een onzichtbare match. Tegen Huddersfield werd echter duidelijk waarom Sarri de aanvaller er graag bij wou: Higuain werkte na een dik kwartier de assist van Kanté netjes af en maakte zo zijn 37e doelpunt in 37 competitiematchen onder Maurizio Sarri. In het seizoen 2015/2016 werkten de twee samen bij Napoli, Higuain deed toen 36 keer de netten trillen in 35 competitiematchen. Een match made in heaven.

En eens de nul van het bord is kan het snel gaan, zo blijkt. Na de 3-0 van Hazard besloot ook Higuain om er een tweede te maken, een waar pareltje vanop zo’n 25 meter. Dat zijn dus 38 doelpunten in 37 competitiematchen onder Sarri. Zeiden we al dat de twee een match made in heaven zijn?