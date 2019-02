Ex-Genkie Leon Bailey scoort prachtig tegen Bayern, Witsel en Dortmund profiteren niet optimaal

Vorig seizoen speelde Leon Bailey de pannen van het dak bij Bayer Leverkusen, in zijn eerste volledige campagne voor de Duitse club die de Jamaicaan in januari 2017 wegkocht bij Racing Genk. Dit seizoen loopt het echter een stuk stroever voor de 21-jarige aanvaller, die regelmatig op de bank moet plaatsnemen. Maar tegen Bayern kwam de Jamaicaan weer tot leven met een heerlijke vrije trap, goed voor zijn eerste Bundesligadoelpunt sinds 1 september.

Leverkusen won uiteindelijk met 3-1, goed nieuws voor Borussia Dortmund. Axel Witsel en co speelden 1-1 gelijk tegen Eintracht Frankfurt en profiteerden zo (deels) van het verlies van eerste achtervolger Bayern.

Aanvoerder Marco Reus zette de bezoekers na 22 minuten op voorsprong. In de 36e minuut bracht Luka Jovic de stand weer in evenwicht. Het bleek meteen de eindstand. In het klassement vergrootte Dortmund (49 ptn) zijn voorsprong op eerste achtervolger Bayern München tot zeven punten.

Koen Casteels hield met Wolfsburg zijn netten schoon tegen Hertha BSC. Wout Weghorst (65.) schonk zijn team de zege in Berlijn. Wolfsburg is voorlopig zesde. Fortuna Düsseldorf, zonder Benito Raman en met Dodi Lukebakio ruim twintig minuten als invaller, haalde een punt bij Hoffenheim (1-1). Later op de avond (18u30) komt Thorgan Hazard met Borussia Mönchengladbach, derde in de stand, in actie op het terrein van Schalke 04.