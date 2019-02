Euforische Sanne Cant huilt tranen van blijdschap na derde wereldtitel: “Gewoon geweldig”

Ze heeft het gedaan! Sanne Cant is voor de derde keer op rij wereldkampioene in het veld. Ondanks het Nederlandse blok, die de plekken twee tot vijf inpakten. Maar op één staat onze Belgische na een fysiek en tactisch perfecte race. “Dit is geweldig!”

Tranen van geluk huilde Sanne Cant na haar hattrick. “Het was een heel snelle race”, vertelde Cant vlak na haar derde wereldtitel. “Er was veel wind waardoor de verschillen niet groot waren. Het was heel tactisch met die vier Nederlanders in mijn wiel. Ik moest slim zijn.”

Maar ze ontmantelde het Nederlandse blok op meesterlijke wijze. “Mijn tactisch plan was simpel: niemand mocht wegrijden. En dat lukte goed. Ik heb de hele tijd in tweede positie gereden.”

Brand toonde zich de grootste concurrente van onze landgenoten, maar toen favoriete de Nederlandse in de materiaalzone viel, versnelde Cant en legde ze de basis voor haar winnende solo. “Ik hoorde aan het publiek dat ik een kloofje had. Dan moest ik een moeilijke beslissing nemen: doorgaan of inhouden. Christophe (Roodhooft, nvdr.) riep dat ik alles moest geven. Ik zette door en dat was de juiste keuze.”

En dat resulteerde in een drie op drie voor Sanne Cant. Na Bieles en Valkenburg is Sanne Cant ook de koningin van Bogense. “Ik heb nog nooit zo hard getraind op stage. Enkel pech kon me vandaag nekken. Dit is geweldig.”