Guaido roept op tot protest, krijgt steun van luchtmachtgeneraal

Een divisiegeneraal van de Venezolaanse luchtmacht heeft zaterdag in een video op sociale media gemeld dat hij de “dictatoriale autoriteit” van Nicolas Maduro niet meer erkent en zich aan de zijde schaart van oppositieleider Juan Guaidó, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president.

“Ik informeer u dat ik de dictatoriale autoriteit van Nicolas Maduro niet meer erken en dat ik afgevaardigde Juan Guaido als president van Venezuela erken”, zegt de officier die zich afficheert als directeur van de strategische planning bij de luchtmacht.

De verklaring komt enkele uren voordat de oppositie weer de straat optrekt om het opstappen van Maduro te eisen. Guaido heeft mensen doorheen het land en de wereld opgeroepen te protesteren in het licht van de aanhoudende politieke crisis in het Zuid-Amerikaanse land.

“Met de steun van de internationale gemeenschappen, zullen we samen de straat opgaan”, twitterde de 35-jarige politicus. Eerder deze week heeft het Hooggerechtshof van Venezuela beslist dat hij voorlopig het land niet mag verlaten. Tevens zijn de banktegoeden van Guaido bevroren en is de Venezolaanse justitie een strafrechtelijk onderzoek gestart. Hij wordt ervan beschuldigd buitenlandse mogendheden te steunen in hun bemoeienis met interne zaken in Venezuela.

Naar verwachting zullen ook aanhangers van Maduro zaterdag op straat komen.

Sinds januari zijn bij protest in Venezuela minstens 35 mensen omgekomen en ongeveer 850 arrestaties verricht.