Cant vloert Nederland: Kempense is voor de derde keer op rij wereldkampioene bij de vrouwen

Naar het beeld van de rest van het seizoen leverden de vrouwen alweer een superspannend wereldkampioenschap af. Met Sanne Cant als de koningin van Bogense. De Kempense schudde in de finale vier Nederlandse concurrentes van zich af. Wat een triomf!

Een derde wereldtitel op rij voor Sanne Cant? Daarvoor moest de Kempense afrekenen met een ruim Nederlands blok. Marianne Vos, Denise Betsema, Annemarie Worst en Lucinda Brand: het oranje kwartet mocht zich één voor één medaillekansen toedichten. Cant was niet de topfavoriete, vond ze zelf.

De start was Nederlands: Marianne Vos dook als eerste het veld in, gevolgd door Betsema en een eveneens uitstekend gestarte Sanne Cant. Ook Annemarie Worst en Lucinda Brand volgden, net als Ellen van Loy.

Jolanda Neff

Een Belgisch-Nederlands duel kondigde zich aan maar dat was zonder één renster gerekend: de Zwitserse Jolanda Neff reed in ‘no time’ van de vierde startrij naar de kop van de wedstrijd. De winnares van Baal en wereldkampioene mountainbike kwam bij het aansnijden van de derde ronde vooraan aansluiten en zette meteen de concurrentie onder druk.

Te veel volk, vond Denise Betsema maar ze gooide hiermee wel haar landgenotes Vos en Brand overboord. Vier leiders en ‘slechts’ twee Nederlandse dames, dus werden de remmen dichtgetrokken. En zo kregen we opnieuw zes leiders met de Britse Brammeier op korte afstand.

De volgende versnelling kwam van Sanne Cant. En het was een serieuze versnelling van de wereldkampioene. Betsema kleefde aan het wiel, Brand moest al meer moeite doen om aan te sluiten en Neff betaalde de prijs van een domme schuiver. Vooraan stokte het tempo weer een beetje en kreeg Cant plots vier Nederlandse dames in haar buurt. Vier tegen één, hoe los je dat op?

Door te rekenen op Nederlandse rivaliteit. Brand versnelde en kreeg Cant mee, gevolgd door Betsema en met Vos en Worst als slachtoffers.

Val Brand

De zenuwen stonden per ronde strakker gespannen. En dat leidde bij Brand tot een domme valpartij bij het wisselen van de fiets. Plots reed Sanne Cant weer aan de leiding en had ze een voorsprong op zeggen en schrijven vier Nederlandse dames. Welke Nederlandse wilde zich opofferen voor haar collega’s?

Cant dook met zes seconden voorsprong op Brand en Vos de slotronde in. En dat volstond, ook al wilde Brand van geen wijken weten. De topfavoriete verzette hemel en aarde om terug op het wiel van Sanne Cant te geraken maar de Kempense maakte geen enkele fout en reed naar haar derde wereldtitel op rij.