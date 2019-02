Tottenham laat geen steek vallen tegen Newcastle, al was het zwoegen tot het slot

Tottenham heeft zaterdagnamiddag in de openingsmatch van speeldag 25 in de Premier League met 1-0 gewonnen van Newcastle.

De Zuid-Koreaan Son Heung-Min zorgde in de 83e minuut voor de enige treffer in het Wembleystadion. Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen speelden allebei 90 minuten voor de Spurs.

Slecht weer? In Londen schijnt er altijd één Sonnetje! @OfficiaISonny pic.twitter.com/A7DAszzxyz — Play Sports (@playsports) 2 februari 2019

Tottenham Hotspur (29, W22-D0-L7) break the @premierleague record for most consecutive matches without a draw, set by Bolton Wanderers (28) in 2011. #COYS #TOTNEW — Gracenote Live (@GracenoteLive) 2 februari 2019

Dankzij de zege wipt Tottenham in het klassement naar plaats twee over Manchester City. Tottenham totaliseert 57 punten, vier minder dan leider Liverpool. City is derde met 56 punten. De Bruyne en co ontvangen zondag Arsenal, Liverpool trekt maandagavond naar West Ham.