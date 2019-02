Sylvi Thijs, de Lanakense voor wie bronzen Ryan Cortjens in tranen uitbarstte: “Ryan is een topkerel, niet alleen in het veld”

Lanaken -

Lanakenaar Ryan Cortjens barstte nadat hij de bronzen medaille rond zijn nek gehangen kreeg in tranen uit. Hij kreeg het emotioneel zwaar omdat “een belangrijke persoon kankervrij is verklaard en dat heeft me veel emoties gegeven.” Die persoon is zijn vurige supporter Sylvi Thijs (53), ook uit Lanaken en moeder van beroepswielrenner Dennis Coenen (Cibel-Cebon). “Ik moet er nu nog van huilen van wat Ryan op tv zei”, snottert ze aan de telefoon.