WTA Sint-Petersburg - Nederlandse Kiki Bertens pakt eerste finaleticket

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Russsische Sint-Petersburg (hard/823.000 dollar).

In de halve finales haalde het tweede reekshoofd het in twee sets met 7-6 (7/5) en 6-2 van het Wit-Russische vierde reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA 10), die in de tweede ronde Alison Van Uytvanck (WTA 52) uitschakelde. Bertens was in dat stadium te sterk voor Ysaline Bonaventure (WTA 148).

Bertens treft in de finale de winnares van het duel tussen het Kroatische achtste reekshoofd Donna Vekic (WTA 30) en de Russin Vera Zvonareva (WTA 97), die een wildcard kreeg. De Nederlandse staat voor de tiende keer in de finale van een WTA-toernooi en mikt op een achtste titel. (belga)