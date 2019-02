Evacuatie terminal Brisbane voor ‘binnenlands geweld’: ‘Geen bewijs van terreur’

De ontruiming van de internationale vertrekterminal op de luchthaven van het Australische Brisbane is niet gelinkt aan terreur, maar aan ‘binnenlands geweld’, zo maakte de politie van de Australische deelstaat Queensland bekend. Brisbane is de hoofdstad van de deelstaat.

Volgens lokale media schoot de politie een man neer op de luchthaven, nadat hij met een mes bedreigingen had geuit. Volgens The Courier Mail ging hij de vertrekhal in met een metalen doos waaruit draden staken en waarvan hij zei dat het een bom was. Volgens ooggetuigen probeerde hij ook zijn ex-vrouw neer te steken.

De politie van de deelstaat zei dat er geen gewonden waren gevallen in het incident. De politie zei echter niets over het neerschieten van de verdachte. ‘Er is geen bewijs om te suggereren dat het incident op de internationale luchthaven gelinkt is aan terrorisme, dit is een situatie gerelateerd aan binnenlands geweld’, aldus Queensland Police op Twitter. Nog volgens de politie is een man opgepakt en naar een politiekantoor opgepakt voor verhoor.