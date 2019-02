Bekendste Belgische zwerver Louis (55) overleden

Altijd blij dat hij iets kon doen voor anderen. Het is zo dat ex-zwerver Louis (55) een bekende werd in Antwerpen. Jarenlang was de grond van het Astridplein zijn thuis. Een dak boven zijn hoofd vond hij in 2017 in een appartementje in Deurne, waar hij gisteren dood werd aangetroffen.

“Gisterennamiddag kregen we een oproep binnen van iemand die ongerust was omdat hij Louis al een tijd niet meer gehoord of gezien had”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Daarop hebben we navraag gedaan in de ziekenhuizen en vervolgens is er beslist om ter plaatse te gaan. De politie heeft de deur van zijn appartement in de Venneborglaan opengebroken. Daar werd de man aangetroffen zonder teken van leven. Het gaat om een natuurlijk overlijden.”

Rosse baard, groeven in zijn gezicht, een twinkeling in de ogen en een Carapils binnen handbereik. Zo staat Louis gegrift in het geheugen van de Antwerpenaar. Jaar en dag zat de ex-zwerver op het Astridplein. Maar hij werd pas echt beroemd toen hij zich ontfermde over de kinderen van een drugsverslaafd koppel. Dat was in oktober 2006.

“Een koppel had hun twee dochtertjes bij mij achtergelaten, een kind van 1 en een van 5 jaar”, vertelde Louis in uw krant over die bewuste dag. “Het meisje van 5 vertelde mij dat haar ouders drugs waren gaan halen en dat ze al twee dagen niet gegeten hadden. Ik had die dag anderhalve euro verdiend en die heb ik gebruikt om voor hen eten te kopen. Zo ben ik: ik denk eerst aan iemand anders en dan pas aan mezelf."

Een leven voor een film

Dankzij die heldendaad werd Louis’ levensverhaal in een boek gegoten. Er werd een toneelstuk over hem gemaakt en een student maakte een film over het belangrijke moment in Louis’ leven als afstudeerproject. Daarin speelt Ivan Pecnic Louis en Jenne Decleir en Joke Devinck het drugsverslaafde koppel. Voelde hij zich slecht, dan keek hij naar die film, vertelde hij een goede maand geleden nog in Gazet van Antwerpen.

Want ook toen was het zijn grote hart dat hem opnieuw onder de aandacht bracht. Vlak bij zijn bescheiden appartementje in de chique Venneborglaan in Deurne werd hij plots geseind als klaar-over op straat. Want hij kon er niet meer tegen, tegen die vele racende auto’s terwijl kinderen er onderweg naar school waren. Hij had het gehad. En dus trok hij krachtdadig een fluohesje aan, schilderde hij eigenhandig een verkeersbord en ging dan maar zelf op het kruispunt staan zodat de kinderen veilig konden oversteken, blij dat hij iets voor anderen kon doen.

Niet veel later diende de Deurnese basisschool Sint-Rumoldus een officiële aanvraag in om Louis als gemachtigd verkeersopzichter aan te stellen. In januari zou hij daarvoor een opleiding volgen bij de Verkeerspolitie in Antwerpen. Hij was enthousiast over de verantwoordelijkheid die hij kreeg. En door de directie, leerkrachten en de ouders werd Louis met open armen ontvangen. “We kunnen niet meer zonder hem en de kinderen hebben hem ook heel graag”, vertelden ze over de ex-zwerver.

Tien blikjes bier per dag

In de Venneborglaan vond Louis een thuis. Maar tussen de vier muren van zijn appartementje verbleef hij liever niet al te lang. Buiten zijn was zijn ding, hondenweer of niet. Na jaren op straat was hij wel wat gewend. Net zoals hij gewend was aan de drank. Al tientallen jaren leefde Louis voornamelijk op bier. Eten deed hij niet of nauwelijks. “De geur tijdens het koken is genoeg voor mij”, zei hij daarover. “Ik ben nu eenmaal een alcoholist. Ik drink zeker tien blikjes bier per dag. Ik probeer er iets aan te doen, maar gemakkelijk is dat niet.”

Volgens een naaste van Louis ging het niet goed met de gezondheid van de bekende Antwerpenaar. In februari zou er een operatie voor hem gepland staan. Het mocht niet zijn.