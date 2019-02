WB Alpijnse ski: Shiffrin skiet andermaal naar zege in slalom Maribor

Mikaela Shiffrin heeft zaterdag de wereldbekermanche slalom in het Sloveense Maribor op haar naam geschreven. De Amerikaanse boekte haar dertiende WB-zege van het seizoen, de 56ste uit haar carrière.

In de laatste wedstrijd bij de vrouwen voor het WK alpijnse ski in het Zweedse Are skiede Shiffrin, al aan de leiding na de eerste van twee runs, naar de zege met een chrono van 1’42”60. De Zweedse Anna Swenn-Larsson werd tweede op 0”77. Het podium werd vervolledigd door de Zwitserse Wendy Holdener (op 1”15”).

De Slowaakse Petra Vlhova belandde voor het eerst dit seizoen naast het podium in de slalom. Ze moest tevreden zijn met de vijfde stek, op 1”70. Vrijdag deelden Shiffrin en Vlhova in Slovenië de zege in de reuzenslalom.

Shiffrin verstevigt haar leidersplaats in de algemene WB-stand. De Amerikaanse telt nu 1.694 punten. Eerste achtervolgster Vlhova telt 1.043 punten. In het slalomklassement leidt Shiffrin met 860 punten, voor Vlhova (725). (belga)