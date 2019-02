WK beloften: geen derde wereldtitel voor Eli Iserbyt, West-Vlaming heeft geen verhaal tegen ontketende Pidcock

Tom Pidcock is de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de beloften. Het Britse supertalent kende geen genade met titelverdediger Eli Iserbyt die de openingsfase domineerde maar geen verhaal had toen een intelligente Pidcock iets voor halfkoers zijn duivels ontbond.

Zou Eli Iserbyt voor een unicum zorgen en zijn derde wereldtitel binnenhalen? Of was het toch Thomas Pidcock die voor een tweede Britse wereldtitel van de dag zou zorgen, na het goud bij de juniores voor zijn boezemvriend Ben Tulett? De inzet van de titelstrijd bij de beloften was groot, heel groot.

Foto: Photo News

Beide favorieten namen een uitstekende start maar het ‘hole shot’ was voor de Fransman Benoist, de spreekwoordelijke derde hond. Ook Lander Loockx startte uitstekend. Titelverdediger Iserbyt schoof al meteen naar de kop van de wedstrijd. Die probeerde al een eerste keer zijn tegenstanders te verrassen maar aan het einde van de eerste ronde moest hij nog zes renners in het spoor dulden, inclusief Pidcock en Benoist. Iserbyt bleef druk zetten maar de Zwitser Rouiller en Pidcock lieten de West-Vlaming niet begaan, ook de Italiaan Dorigoni sloot makkelijk aan met Benoist, Loockx en Kielich in het spoor.

Fietswissel Pidcock

Iserbyt bleef in de openingsrondes voor het offensief kiezen maar moest lijdzaam toezien hoe de anderen van geen wijken wilden weten. Een verplichte fietswissel voor Pidcock zorgde ervoor dat de Brit naar de staart van de ruime kopgroep verzeilde. Voor Iserbyt alweer een signaal om te versnellen maar de Zwitsers Kuhn en Rouiller klampten aan. Iserbyt kreeg uiteindelijk toch zijn gaatje maar ook Pidcock schoof opnieuw op richting het Zwitserse duo.

.De Brit besloot aan het einde van ronde drie zijn duivels te ontbinden en vloog op en over Iserbyt. Had de West-Vlaming zichzelf vergaloppeerd? Pidcock reed zomaar weg, Iserbyt werd zowaar bijgebeend door Dorigoni en co.

Iserbyt naar zilver

Iserbyt bleef vechten, al was het maar voor zilver. De West-Vlaming verdapperde maar een foutje op de schuine kant bracht de Tsjech Kopecky en de Italiaan Dorigini opnieuw in het wiel, ook de Fransman Benoist zat niet ver.

Iserbyt was uiteindelijk toch ‘the best of the rest’. Pidcock soleerde probleemloos naar de wereldtitel, het zilver was voor uittredend wereldkampioen Iserbyt, de strijd om het brons werd gewonnen door de Fransman Benoist.