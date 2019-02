Waarom Meghan Markle plots inspirerende boodschappen op bananen schrijft

Tijdens een bezoek aan een liefdadigheidsinstelling in het Britse Bristol is het bezoek van Meghan Markle met een opmerkelijke actie geëindigd. Op een bepaald moment vroeg de hertogin van Sussex immers aan haar gevolg of iemand een dikke stift voor haar had. Prins Harry keek wat vreemd op, maar besefte al snel wat haar plan was, toen ze inspirerende woorden op de bananen begon te schrijven.

Foto: Photo News

De Britse royal had eigenlijk gewoon moeten helpen met inpakken van maaltijdpakketten, maar Meghan zou Meghan niet zijn als ze daar geen persoonlijke twist aan zou geven. Markle wilde immers meer bieden dan praktische hulp, ze hoopte met een boodschap op de bananen voormalige sekswerkers een hart onder de riem te steken.

Van “jij bent prachtig”, “jij bent moedig”, “jij bent sterk”,”jij bent geliefd”. De boodschap was bemoedigend voor de vrouwen, die door de stichting geholpen worden om te breken met prostitutie en verslavingen. Zij kregen de pakketjes in handen, nadat er nog warme kleding aan was toegevoegd.

Ongezien

Anna Smith, de CEO van de liefdadigheidsinstelling One25Charity, was geëmotioneerd door Meghan haar idee. “Ze luisterde echt en ze hoorde hoe wij niet oordelen, maar gewoon willen helpen. Ze begreep onze visie helemaal”, zei ze tegen de Britse media. Het feit dat ze zo’n simpele handeling uitvoerde, die zoveel betekende voor de vrouwen in nood, vindt Smith prachtig.

Foto: Photo News

De reacties op sociale media bleven natuurlijk niet lang uit. Op Twitter verbazen honderden mensen over het kleine maar veelzeggende gebaar. “Dat zie je niet zomaar eender welke royal doen, voor sekswerkers nota bene”, is de teneur. Al vroegen sommigen zich af of ze - gezien de vorm van een banaan - niet beter een ander stuk fruit of eten had gebruikt om haar boodschap voor de sekswerkers op te schrijven...