Ryan Cortjens pakt brons op WK juniores. Brit Tulett volgt zichzelf op en zilver is voor Meeussen

De Brit Ben Tulett heeft zichzelf op indrukwekkende wijze opgevolgd als wereldkampioen bij de juniores. Het was van Mathieu van der Poel geleden dat iemand hem dit kunstje voordeed. Het zilver was voor landgenoot Witse Meeussen, Ryan Cortjens sleepte het brons uit de brand. De Belgen werden op hun waarde geklopt, ‘eerstejaars’ Thibau Nys reed naar een knappe vierde plaats.

Met Meeussen en Cortjens stonden twee landgenoten met een favorietenstatus aan de start, met Thibau Nys als een belangrijke outsider. Naar traditie verliep de eerste ronde vrij chaotisch. Thibau Nys nam van onze landgenoten de betere start maar aan het einde van ronde één liep het pak helemaal samen. De Belgische favorieten - Meeussen en Cortjens - namen hun positie vooraan in, Thibau Nys moest al snel naar de materiaalpost met een lekke band.

Cortjens en Meeusen voerden in ronde twee al meteen de forcing, enkel de Nederlander Ronhaar en uittredend wereldkampioen Tulett haakten hun wagonnetje aan. De twee Belgen bleven gas geven, het werd al snel duidelijk dat de titelstrijd een duel zou worden tussen de twee Belgen, de Nederlander en de Brit. Titelverdediger Ben Tulett zette de Belgen onder druk en in ronde drie reed hij op de schuine kant zomaar weg van onze landgenoten. Aan het einde van ronde drie telde de Brit zes seconden voorsprong op onze landgenoten.

Tulett toonde zich de meester van de schuine kant en reed passage per passage verder weg van onze landgenoten. Hoe goed Meeussen en Cortjens ook samenwerkten, de Brit reed beetje bij beetje verder weg van het Kempens-Limburgse tweetal. In het onderlinge duel toonde WB-winnaar Witse Meeussen de beste. Het zilver was voor hem, Limburger Ryan Cortjens moest vrede nemen met een derde plaats voor de aandringende Thibau Nys.