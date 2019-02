Vliegtuig ontruimd na slipper in het gras tijdens taxiën

Op de luchthaven van Deurne in Antwerpen is zaterdagochtend een vliegtuig van TUI met zijn neus in het gras beland tijdens het taxiën voor het zou vertrekken naar Murcia. Er raakte niemand gewond.

Omdat het vliegtuig door de drassigheid van het gras vast kwam te zitten, moest het worden ontruimd. De reizigers werden op bussen gezet en worden naar Zaventem gebracht, waar ze op een ander toestel kunnen stappen.

Luchthavencommandant Wim Verbist benadrukt in een reactie dat het incident niet gebeurde tijdens het opstijgen of landen en er dus geen gevaar was voor de passagiers. Mogelijk speelde watergladheid door de overvloedige regenval een rol.

“Het vliegtuig zal nu van het gras worden getrokken”, zegt hij. “Het toestel zou vandaag voor verschillende vluchten worden gebruikt, maar het zal nog moeten blijken of dat mogelijk zal zijn.”