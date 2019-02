Nick Schultz pakt de bloemen, Van Baarle nieuwe leider in Herald Sun Tour

Nick Schultz (Mitchelton-Scott) heeft zaterdag de vierde etappe in de Herald Sun Tour (Aus/2.1) op zijn naam geschreven. De Nederlander Dylan van Baarle (Sky) werd nipt door de Australiër geklopt op de slotklim naar Arthurs Seat, maar hij is wel de nieuwe leider.

Op 1:45 van de eerste twee vervolledigde de Australiër Chris Harper het podium. De Canadees Michael Woods verloor de leiderstrui na afloop van de 128,8km lange etappe van Cape Schanck naar Arthurs Seat, hij werd pas zesde op 2:14.

In de stand heeft Van Baarle 24 seconden voorsprong op Schultz. Woods is derde op 1:52. Zondag eindigt de Herald Sun Tour met een 89,1 km lang criterium in Melbourne.