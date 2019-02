KRC Genk bereikte een akkoord met het Japanse Kashiwa Reysol over de huur van Junya Ito. De 25-jarige flankaanvaller komt over voor 1,5 seizoen, met een aankoopoptie.

Ito was in Japan reeds goed voor 162 wedstrijden in de hoogste klasse, waarin hij 26 keer scoorde en maar liefst 35 assists gaf. Hij is ook Japans international met 10 interlands ...