Opnieuw code geel: het weekend start met sneeuw

Brussel - Het weekend begint zaterdag zwaarbewolkt met eventueel aan zee later overdag enkele opklaringen. Een storing met winterse neerslag sleept over ons land, zo meldt het KMI. In de meeste provincies geldt daarom code geel.

Plaatselijk is het droger, maar in de meeste streken krijgen we een groot deel van de dag smeltende sneeuw of zelfs sneeuw bij temperaturen rond of iets boven het vriespunt. Hierbij kan er een tijdelijke sneeuwlaag van meerdere centimeters gevormd worden. In het uiterste westen en noordwesten is het iets zachter en klimt het kwik tot 2 à 3 graden, zodat er hier eerder regen of smeltende sneeuw valt.

Enkel voor de kust en in West-Vlaanderen is er geen waarschuwing voor gladheid op de wegen. In de andere Vlaamse provincies geldt code geel voor een deel van de dag, in Wallonië is dat meestal de hele dag.

‘s Avonds en ‘s nachts wordt het wisselend tot zwaarbewolkt, met nog steeds enkele winterse buien of sneeuwbuien. In de loop van de nacht wordt het meestal droog. Vooral in de Ardennen is er kans op aanvriezende mist. Minima tussen -3 graden in de Hoge Venen, rond het vriespunt in het centrum en +3 graden aan de kust.

Zondag zijn er opklaringen, maar enkele buien blijven mogelijk, eerst over het westen en daarna ook elders in het land. In Hoog- België kunnen (aanvriezende) mist en lage bewolking het zicht eerst nog belemmeren. Later kunnen daar nog enkele sneeuwbuitjes vallen. Maxima tussen -1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan zee.

Maandag wordt het eerst droog, later valt er soms lichte neerslag vanaf het westen. In het centrum en het zuiden van land is er ook sprake van smeltende sneeuw.

Dinsdag kondigt zich wellicht droog aan en met opklaringen. Het wordt enkele graden zachter. Vanaf woensdag gaan enkele regenzones het weer bepalen en is het behoorlijk zacht.