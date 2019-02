Meteoriet neergestort op westen van Cuba

In het westen van Cuba is vrijdag een meteoriet ingeslagen. De inslag veroorzaakte een sterke explosie, die te horen was in verschillende gemeenten in de provincie Pinar del Río, zegt een specialist van het Nationaal Instituut voor Geofysica en Astronomie, Efrén Jaimez Salgado, op Radio Guamá.

Vele Cubanen deelden op sociale media beelden en video’s van de meteoriet. Die stortte neer rond 14 uur lokale tijd (18 uur in België) en ging gepaard met een lichtflits. Journalisten van de lokale tv-zender Tele Pinar publiceerden foto’s waarop zwarte rotsen te zien zijn, een vuist groot, die gevallen zijn in Viñales, een stad die ook bij toeristen in trek is.

De verraste bewoners trokken de straat op, getuigde lokale mandataris Osmany Moseguí. Volgens hem raakte niemand gewond. Mosequí zegt dat de grootste steen tot “20 en 30 centimeter” groot was. Hij liet “zijn sporen” na op een weg naar een van de toeristische attracties van de stad.

“We hebben te maken met een meteoriet van het rotsachtige type, met een legering van ijzer en nikkel. Ze bevat ook een grote hoeveelheid magnesiumsilicaat”, zegt expert Efrén Jaimez Salgado.