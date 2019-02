Sauber F1 team verdwijnt en verandert in Alfa Romeo Racing

Na zesentwintig seizoenen verdwijnt de naam Sauber uit de Formule 1, vanaf 2019 gaat de formatie uit Hinwil door het leven als ‘Alfa Romeo Racing.’

Sinds vorig jaar werden de banden tussen Sauber en Ferrari stevig aangehaald en kwam Alfa Romeo de Zwitserse renstal op technisch vlak versterken. Vanaf dit jaar zal de naam Sauber dus verdwijnen en gaat de renstal als Alfa Romeo Racing door het leven.

De naamsverandering betekent niet dat Alfa Romeo het team zal overnemen, de eigenaars en het management van de renstal blijft ongewijzigd. De teambaas Frederic Vasseur is trots dat hij mag aankondigen dat zijn team volgend jaar als Alfa Romeo Racing aan de start zal staan.

“Nadat we in 2018 met Alfa Romeo als hoofdsponsor in zee gegaan zijn hebben we fantastische vooruitgang geboekt op zowel technisch, commercieel als sportief vlak.”

“Het heeft een boost betekent in de motivatie van iedere werknemer, zowel op het circuit als in het hoofdkwartier in Zwitserland, en het harde werk heeft zichtbaar resultaat opgeleverd.”

“Het doel is nog steeds elke afdeling van ons team verder te ontwikkelen terwijl onze passie voor het racen en technologie ons vooruit stuwt.”

De naam Sauber was sinds 1993 onafgebroken in de Formule 1 aanwezig, ook toen BMW tussen 2006 en 2009 het team had overgenomen ging de renstal als BMW Sauber F1 door het leven. In de zesentwintig seizoenen dat het team aan de Formule 1 deelnam wist het met de GP van Canada in 2008 één race te winnen met Robert Kubica achter het stuur onder de vlag van BMW.

