BRUSSEL Met precies 966 zijn, jongeren met een beperking die ouder zijn dan 21 jaar en toch noodgedwongen blijven hangen in het buitengewoon onderwijs. “Sommigen blijven wel negen keer zitten”, zegt Koen Deweer, directeur van een vzw die ijvert voor inclusie. “De wachtlijsten in de zorg zijn te groot, dus laten we hen aanmodderen in het onderwijs.”