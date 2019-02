gingelomSylvie Peeters (41) en Dirk Van Haeken (46) uit Gingelom werden in ‘Blind Date’ beiden met iemand anders op vakantie gestuurd. Pas na de uitzending sloeg de vonk over. En uiteindelijk was het niet Ingeborg maar toenmalig burgemeester van Gingelom Charly Moyaerts die voor cupido speelde. “Hij zei: ‘Allez jong, zie je niet dat ze verliefd is?’ Ik had het zelf niet door”, lacht Dirk, die hoofdinspecteur is bij de politie.