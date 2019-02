Het WK-moment van… de Limburgse vier

Ga er zaterdag vanaf 11.00 uur maar eens goed voor zitten, want drie gouwgenoten - Ryan Cortjens, Timo Kielich en Laura Verdonschot - zullen op de verraderlijk gladde dijken van Bogense het beste van zichzelf geven. Zondagnamiddag is het ten slotte de beurt aan Quinten Hermans, die in Denemarken zijn tweede prof-WK afwerkt. Net voor afreis zochten wij ‘de uitverkorenen’ op en peilden bij hen naar hun meest memorabele WK-moment en de verwachtingen die ze dit weekend koesteren.