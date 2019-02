“Alain zou binnenkort vader van een dochtertje worden”

HECHTEL-EKSELDe drie Nederlandse twintigers die dinsdag dood werden aangetroffen in een drugslabo in Eksel, krijgen een gezicht. Het gaat om Alain M. (25) en Fuat K. (23) uit Eindhoven en Avik G. (22), een Armeniër uit Valkenswaard, net over de grens. Alain zou binnenkort vader worden van een dochtertje. “Je had zoveel plannen in je leven. Je bent mijn held, mijn grote broer”, schrijft zijn zus, die aan de PXL in Hasselt studeert, op haar Facebook. “Ik ken Alain van de Eindhovense wijk Vaartbroek. Ik heb hem nooit als een probleemjongere gekend”, zegt jeugdwerker Marc Min.