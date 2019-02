Zelfhulpboeken over je geluk zoeken in dierenwereld zijn onzin, volgens gedragsbioloog

HASSELT‘Doe en denk als een kat’, ‘Leef meer als een luiaard’ of ‘Altijd in het Nu - je huisdier als zenmeester’... Als we de auteurs van zelfhulpboeken mogen geloven, moeten we ons voor een gelukkiger leven laten inspireren door de dierenwereld. Maar is dat wel een goed idee? “Leef twee dagen als een kat en je hele leven wordt een puinhoop”, voorspelt gedragsbioloog Mark Nelissen.