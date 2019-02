Van koffiedrab op de billetjes tot slapen met wodka

Dag en nacht zijn ze van dienst, de telefoon is altijd bemand. Zelfs om 3 uur ’s nachts, voor de bezorgde moeder die bang was omdat haar baby al 2 uur geen kaka meer had gedaan... Bij de start kwamen de vroedvrouwen van Wit-Gele Kruis Limburg aan huis bij amper 3,5 procent van de nieuwe mama’s en baby, in 2017 was dat bij de helft van alle Limburgse bevallingen. “Ik stond ooit zelfs aan een bordeel. Fout adres, zo bleek...”, lacht Sabine Claes (56), de eerste vroedvrouw van Wit-Gele Kruis Limburg.