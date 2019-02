Na spoedcursus aan de slag met dodelijk recept

De synthetische drugsmaffia neemt het niet al te nauw met veiligheid. Dat werd afgelopen dinsdag duidelijk met de dood van drie jonge twintigers in een drugslabo in Eksel. “Deze jongemannen waren wellicht hulpkrachten in het netwerk: zij weten van niets en werken in uiterst gevaarlijke omstandigheden”, zegt criminologe Charlotte Colman (UGent). Boven de hulpkrachten staat nog een heel bataljon aan ‘dienstverleners’: van meesterkoks tot aluminiumlassers. “De structuur van deze drugsnetwerken is uniek.”