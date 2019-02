In alle opzichten was 2018 voor Thibaut Courtois (26) een topjaar. Opnieuw een goed seizoen bij Chelsea, een sterk WK, bekroond met de prijs voor beste doelman van het tornooi, en een droomtransfer naar Real Madrid. De verhuis naar de grootste club ter wereld brengt hem terug naar zijn tweede thuis en dichter bij zijn kindjes Adriana (3) en Nicolai (1). “Alle puzzelstukjes vielen in elkaar”, zegt de Bilzenaar, als we hem opzoeken in Madrid.