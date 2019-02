HASSELT Door sinds 2000 intensief in te zetten op de bestrijding van de muskusrat, is de invasieve diersoort bijna weg uit Vlaanderen. In het grensgebied met Wallonië is de muskusrat wel nog aanwezig. “Sinds kort werken we daarom intensiever samen met Wallonië”, zegt Katrien Smet, woordvoerder bij de Vlaamse Milieumaatschappij. De bruine rat is wel nog een bedreiging.