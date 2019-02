5G dankzij Hasseltse schijfjes

EpiGaN prijkt als enige Belgische bedrijf op de Global Cleantech 100, de lijst van de meest innovatieve duurzame bedrijven ter wereld. Het bedrijf ontwikkelt en produceert halfgeleiders met flinterdunne laagjes galliumnitride (GaN). Dat gebeurt op de Corda Campus in Hasselt, in het gebouw waar ingenieurs van Philips in de jaren 80 aan de cd-rom sleutelden. De halfgeleiders van EpiGan zullen gebruikt worden voor de uitbouw van het nieuwe 5G-netwerk, waardoor we onder meer sneller kunnen surfen op onze smartphone.