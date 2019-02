Mathieu van der Poel kan in principe niet geklopt worden, maar was dat de voorbije jaren ook al niet zo?

Het snelle parcours is een speeltuin voor hem. De kloof met de concurrenten was nooit groter. En hij is frisser dan de vorige jaren. Het kan nu toch geen vierde keer op rij mislopen op het WK voor Mathieu van der Poel (24)? Maar ondanks al die gunstige voortekenen voel je de spanning bij de Nederlander en vooral zijn entourage. “Ja, het is drie jaar op rij niet gelukt, dus je denkt daar toch wel aan.”