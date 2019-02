Daniel Felipe Martinez heeft zich vrijdag tot Colombiaans kampioen tijdrijden gekroond. De 22-jarige renner van Education First maalde de 47 kilometer van Cumaral naar Villavicencio af aan een gemiddelde van 47,4 kilometer per uur en was zo 35 seconden sneller dan Miguel Angel Lopez. Egan Bernal, de kampioen van vorig jaar, werd op 1:29 derde.