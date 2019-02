Ongezien aantal inbeslagnames bij Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum: "Tot in de voortuin lagen kadavers"

Heusden-Zolder -

Liefst 228 dieren zijn tussen maandag en vrijdagavond binnengebracht in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. Allemaal na een inbeslagname door de dienst Dierenwelzijn. Onder de dieren ook 44 schapen die normaal op een vliegtuig richting Midden-Oosten zouden worden gezet. Ze werden onder politiebegeleiding vanuit Zaventem naar Heusden gebracht. “Andere inbeslagnames gebeurden in Herk-de-Stad, Lommel, Zoutleeuw en Affligem. Een ezel was zo zwaar toegetakeld dat onze dierenarts drie uur nodig had om alle wonden te hechten”, zegt Rudi Oyen van het VZOC. Een grote lading fazanten of konijnen zijn ze al gewoon. “Maar dat er op 5 verschillende plaatsen zoveel dieren moeten worden weggehaald, dat is heel veel."