Limburgse doctor love doet onderzoek naar impact sociale media op onze relatie: “Tinder is gewoon tijdverdrijf”

Heusden-Zolder -

Welk effect hebben sociale media op onze relatie? Elisabeth Timmermans (27), communicatiewetenschapper uit Heusden-Zolder, onderzoekt het in haar boek ‘Liefde in Tijden van Tinder’. “Verrassend: het belangrijkste motief om te tinderen is niet snelle seks, het is gewoon een tijdverdrijf.”