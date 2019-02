Bart Swings heeft zonder te schaatsen ticket voor wereldbekerfinale in Salt Lake City beet op de 5.000 meter

Zonder te schaatsen heeft Bart Swings zich op de 5.000 meter verzekerd van een startplaats voor de wereldbekerfinale. Swings bezet na de wereldbekerwedstrijd op die afstand in het Noorse Hamar in de algemene rangschikking de twaalfde plaats.

De race van vrijdag in het vrijwel lege Vikingschip leverde een overwinning op voor de Noor Sverre Lunde Pedersen (6:16.16) voor de Rus Alexander Roemjantsev en de Canadees Ted-Jan Bloemen. Pedersen voert ook het klassement aan. Bij de vrouwen zegevierde de Tsjechische Martina Sablikova op de 3000 meter (4:02.17).

Swings krijgt bij de finale op de hooglandbaan in Salt Lake City en een week eerder bij het WK allround in Calgary de kans zijn Belgische record aan te scherpen. Dat staat sinds 10 december 2017 op 6:11.54, ook in Salt Lake City.

Net als een aantal andere schaatsers start Swings niet in Hamar, omdat aanstaande donderdag het WK afstanden in Inzell begint. De enige Belgische schaatser in Hamar is Mathias Vosté. De sprinter heeft een paar dagen zijn training voor de wereldkampioenschappen onderbroken. De afgelopen weken trainde hij net als Swings al op de Zuid-Duitse indoorpiste.

Zes weken geleden was Vosté tijdens de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen sterk voor de dag gekomen. In de B-groep won hij de 1500 meter en werd hij tweede op de 1000 meter. Daardoor stelde hij op beide afstanden een startplaats voor het WK veilig.