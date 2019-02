Renault lanceert binnenkort de vijfde generatie van de Clio. De Clio is al jaren de absolute knaller van Renault en de nieuwste versie wil dat blijven.

De Clio is al sinds jaar en dag het succesnummer bij uitstek van Renault. Sinds zijn lancering in 1990 werden er van de opvolger van de al even legendarische R5 ruim 15 miljoen exemplaren verkocht. Ook ...