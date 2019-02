WK veldrijden keert in 2022 terug naar de Verenigde Staten, Hoogerheide volgt in 2023

Het Amerikaanse Fayetteville (Arkansas) mag in 2022 de wereldkampioenschappen veldrijden organiseren. Een jaar later is het Nederlandse Hoogerheide aan de beurt. Dat besliste het managementcomité van de Internationale Wielerunie UCI tijdens een vergadering in het Deense Middelfart, in de marge van het WK 2019 dat in Bogense wordt gehouden.

De WK’s van 2020 (aan het Zwitserse Dübendorf) en 2021 (aan Oostende) waren al toegewezen. Het WK in Fayetteville wordt het tweede op Amerikaanse bodem. In 2013 pakte Sven Nys de wereldtitel in Louisville (Kentucky). Hoogerheide mocht de regenboogstrijd al twee keer organiseren: in 2009 (toen Niels Albert won) en 2014 (met Zdenek Stybar als winnaar).

De UCI keurde daarnaast de wereldbekerkalender voor 2019-2020 goed. Die begint opnieuw met twee races in de VS (Iowa City en Waterloo). Daarna volgen manches in het Zwitserse Bern, het Tsjechische Tabor, Koksijde, Namen, Heusden-Zolder, het Franse Nommay en Hoogerheide.

Verder besliste de UCI, om de vrouwencross te ondersteunen, dat wereldbekermanches bij de elite dames vanaf 2020-2021 vijftig minuten zullen duren (tegen 40 nu). Nationale federaties zullen ook afzonderlijke kampioenschappen voor meisjes junioren mogen organiseren.

De UCI maakte ook bekend dat in elf extra eendagskoersen video referee zal worden ingeschakeld. Het gaat om Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Strade Bianche, Driedaagse Brugge de Panne, E3 BinckBank Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Scheldeprijs, Brabantse Pijl, Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In de drie grote rondes, de belangrijkste klassiekers en het WK gebeurde dat al. (belga)