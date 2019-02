ROYALS. Ken je deze hilarische bijnamen van de Britse royals al? En zo ziet Meghan Markle eruit als tekenfilmfiguur

Veel grappig nieuws uit Groot-Brittannië, want naast de (absurde) bijnamen van de royals, maken we ook kennis met Meghan Simpson. Jawel, de hertogin kreeg een make-over waardoor ze zo door Springfield kan lopen. Lachen zit er - Delphine Boël even buiten beschouwing gelaten - momenteel niet echt in voor koningin Máxima. De leukste feiten, weetjes en roddels uit adellijke kringen op een rij.

Eerder deze week verklapte de Britse prins George tijdens een wandeling zijn bijnaam aan een voorbijgangster met hond. Toen hij het dier streelde, zei hij dat hij Archie (afkorting van Archibald) heet. De kleine prins is niet de enige met een bijnaam in het koningshuis. Mama Kate Middleton noemt prins William weleens Baldy (Engels voor kaal, red.) omdat hij - nou ja - bijna geen haar meer heeft. Hij gebruikt dan weer soms Duchess of Dolittle. Een reden hiervoor is niet bekend, maar fans vermoeden dat hij knipoogt naar het feit dat Middleton eigenlijk geen carrière had aan het begin van hun relatie.

Ziehier prins Baldy, ook bekend als Gary Foto: Photo News

Koningin ElisabethII luistert ook naar Lilibet of het iets absurdere Sausage, de koosnaampjes van haar man prins Philip, terwijl de jongere royals haar Gan Gan noemen. Misschien de meest opvallende naam in het rijtje: de Queen noemt prins William Gary, omdat hij het woord Granny als kind niet kon uitspreken. “De royals houden ervan om spelletjes te spelen, zo geven ze elkaar ook domme cadeaus met de feestdagen. Ik denk dat ze het doen omdat ze zo serieus moeten zijn in het openbaar”, aldus een bron in The Sun.

Je ooit al afgevraagd hoe Meghan Markle eruit zou zien in de wereld van de Simpsons? Wellicht niet, maar de Italiaanse kunstenaar Alexsandro Palombo deed het wel en maakte een geel animatiefiguurtje van de hertogin van Sussex. Hij koos er enkele outfits van haar uit, goed voor in totaal dertig beelden. Eerder maakte de artiest al ‘Simpson’-versies van Kate Middleton, de Spaanse koningin Letizia, George en Amal Clooney en veel anderen.

Deze week vielen de glimmende oorbellen van Kate Middleton op omdat ze vroeger van prinses Diana waren. Maar er was nog iets bijzonders aan haar bezoek aan een pottenbakkerij in het Schotse Dundee. De hertogin van Cambridge droeg een blauwe jasjurk met tartanruit van het Britse label Alexander McQueen. Ze trok de creatie ook al aan in 2012 voor een partijtje hockey. Aandachtige fans op Instagram merkten ook op dat Meghan Markle weleens stijlinspiratie haalt bij haar schoonzus…

Een mooi vader-dochtermoment komt uit Nederland. Koning Willem-Alexander en zijn dochter Amalia trokken samen naar de jaarlijkse paardensportwedstrijd Jumping Amsterdam en dat leverde vertederende beelden op. Daarop is te zien dat de 15-jarige prinses een uitstekend stijlgevoel heeft, net als haar mama. Ze combineerde een roestkleurige ribfluwelen broek van Zara hip met een witte blouse en zwarte blazer. Een handtasje met slangenprint maakte de look helemaal af.

Foto: IG

Nog leuk nieuws uit Nederland: prinses Beatrix is 81 jaar geworden. Naar aanleiding van die feestelijke gebeurtenis trakteerde het paleis op een foto van de voormalige vorstin met al haar kleinkinderen.

Het mindere nieuws van onze adellijke noorderburen was voor koningin Máxima. Zij werd met de vinger gewezen omdat ze in haar thuisland Argentinië eigendommen zou bezitten waarvoor ze geen of onvoldoende belastingen betaalde. Het concrete probleem? Haar hotelletje Estancia Pilpilcura, dat door een tante wordt uitgebaat in het Argentijnse Pilcaniyeu, zou niet eens geregistreerd zijn. Intussen is de storm gaan liggen. De Argentijnse overheidsdiensten hebben bevestigd dat de vorstin wel degelijk alles volgens de regeltjes doet.

Foto: IG

Tot slot reizen we naar Denemarken, het land dat prins Joachim binnenkort voor een jaar achter zich laat. Hij verhuist met zijn familie naar Frankrijk, waar hij in Parijs een prestigieuze militaire manangementsopleiding zal volgen aan de École Militaire. Zijn echtgenote prinses Mary gaat mee en ook hun twee kinderen, prins Henrik en prinses Athena, pakken hun koffers. De twee oudere zonen uit de prins zijn eerste huwelijk blijven gewoon in Scandinavië.