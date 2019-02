Deze Limburgse ‘catfluencer’ heeft meer dan 14.500 volgers: “Tot 200 euro per gesponsorde post”

/ Heusden / Heusden-Zolder / Zolder -

U heeft al ongetwijfeld gehoord van influencers op Instagram, maar kende u ook al catfluencers? Lou, een driejarige grijze Scottish Fold uit Heusden-Zolder, heeft met zijn Instagram-account ‘Poetie_Lou’ maar liefst 14.500 volgers en is daarmee één van de populairste catfluencers in het land. “Ik vond het gewoon leuk om foto’s van Lou te posten, maar ik had het niet verwacht dat hij beroemd zou worden”, zegt het baasje Sven Ponet.