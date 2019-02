Ronde van San Juan: koninginnenrit en leidersplaats voor Anacona, Evenepoel levert knap werk voor Alaphilippe

Remco Evenepoel heeft zijn eerste bergrit goed overleefd. De jonge Brabander leverde op de slotklim prachtig werk in dienst van kopman Alaphilippe. De ritzege was voor de Colombiaan Winner Anacona die meteen ook de nieuwe leider is.

De eerste en enige serieuze bergetappe moest uitsluitsel brengen over wie de Ronde van San Juan zou winnen. Julian Alaphilippe begon met een voorgift van acht seconden op de voor het klassement ongevaarlijke Fernando Gaviria. Met Conti en ploegmaat Evenepoel op 22” begon Alaphilippe met een prettige marge aan de opdracht met aankomst op de Alto Colorado, na een klim van meer dan tien kilometer.

Even belangrijk: hoe zou Remco Evenepoel zijn eerste echte bergaankomst verteren? Het antwoord was positief. De jonge Belg hield vrij makkelijk stand en moest pas de toppers laten rijden in volle finale nadat hij al heel wat werk had geleverd in dienst van kopman Alaphilippe.

De leiderstrui van Alaphilippe werd immers duchtig onder druk gezet. Winner Anacona (Movistar) koos aan de voet van de slotklim voor het offensief waardoor Deceuninck - Quick Step al vroeg aan het werk werd gezet. Anacona, zevende op slechts 26”, reed virtueel in de leiderstrui terwijl ploegmaat Quintana rustig kon toekijken.

Op 2,5 kilometer van de finish versnelde Alaphilippe zelf en zat het werk van Evenepoel erop. Quintana sprong gezwind mee. Alaphilippe kon zijn versnelling niet doortrekken en moest toezien hoe een handvol renners terugkeerde, zonder ploegmaats. Vooraan bleef Anacona gas geven, achteraan versnelde ook nog eens de Italiaan Conti. Het baatte niet, de leiders bleven buiten schot. Anacona spurtte sneller dan zijn twee vluchtgezellen en pakte tegelijk ook de leiderstrui.

Evenepoel bleef achter de groep met de toppers wel gas geven en behield zo zijn trui van beste jongere, voor de sterke Zwitser Gino Mäder.