Barvenu in hartje Tongeren is geen traditionele cocktailbar. “Vroeger hadden we een vaste kaart met classics”, zegt zaakvoerder Yannick Roemers. “Nu vragen we eerst naar de smaak van de klant. Hou je van kruidigheid, maar niet van whisky, dan houden we daar rekening mee. We werken ook met eigen infusies en variaties op de gekende cocktails.”