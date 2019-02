Kan jouw tuin wat pit gebruiken? Dan is deze kleurrijke klimmer wat je zoekt

Droomt u ook van vrolijke lentekleuren nu het zo kil en grijs is buiten? Die kleurenpracht kan u vinden bij de koningin van de klimplanten. De clematis staat garant voor een weelderig groei. En het aanbod is er ook eentje om ‘u’ tegen te zeggen, met grote of kleine bloemen in flamboyante kleuren of pastel.