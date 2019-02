Raadkamer bevestigt aanhouding van vrouw uit As voor neersteken vriend

Tongeren / As / Genk - De raadkamer in Tongeren heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van een 28-jarige vrouw uit As, die verdacht wordt van het toedienen van messteken aan haar 53-jarige vriend uit Turnhout. De man crashte zondagochtend met zijn voertuig op de Europalaan in Genk. Hij zat met steekletsels achter het stuur van zijn wagen. Hij was vanuit As op weg naar het ziekenhuis om zich te laten verzorgen, maar de verwondingen waren zo serieus dat hij niet in staat was zijn voertuig onder controle te houden. Uit onderzoek bleek dat de vrouw betrokken was.

Ze wordt verdacht van poging tot doodslag. De man, die gehospitaliseerd werd, is nog niet in staat verhoord te worden. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en in het ziekenhuis stabiliseerde zijn toestand. De man had steekletsels in het gezicht, buik en pols.

De twee hadden elkaar een tijdje geleden leren kennen in Turnhout. Ze hadden een vriendschapsrelatie, terwijl de man meende dat er meer achter zat. Tijdens een uitstap kreeg de jonge vrouw wat aandacht van anderen en dat maakte de vijftiger jaloers.

Ze hadden beiden gedronken en terug aangekomen in het appartement van de vrouw in As, wilde de man praten met de vrouw. Het kwam tot een hevige ruzie. Er ontstond een schermutseling, waarbij zij in de keuken naar een mes zou hebben gegrepen en naar de man zou hebben uitgehaald.

De vrouw uit As werd zondag al opgepakt, waarna ze maandag bij de onderzoeksrechter verscheen. Door de beslissing van de raadkamer is haar aanhouding met een maand verlengd. Na afloop van de raadkamerzitting wenste haar advocaat Tom Van Overbeke geen commentaar te geven.