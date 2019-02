Gluren bij BV's: Ella Leyers toont zich van haar sexy kant. En herken je het meisje op deze jeugdfoto?

Een zwoele terugblik, maar ook een uiterst schattig kiekje uit de oude doos en vreugde dankzij de sneeuw: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Wat als zanger, acteur en presentator Niels Destadsbader vroeger een omroeper was geweest voor het jarige VTM? Dan had het er dus zo uitgezien. "Op de dag vind je de job van je leven", schrijft hij erbij.



Actrice Ella Leyers heeft zich in lingerie tussen de planten geïnstalleerd. Sensueel poseren in een exotisch kader: de blondine geeft het goede voorbeeld.



Ook presentatrice Nathalie Meskens wenst VTM een gelukkige verjaardag en deelt voor de gelegenheid een foto uit haar kindertijd. "Dertig jaar geleden elke avond grote show in de living met twee toeschouwers. Merci voor al een aantal mooie jaren samen, beste speeltuin ever", staat er te lezen over de zender.

De sneeuw was deze week hét hoogtepunt van veel bekende Vlamingen, onder wie ook Valerie De Booser. Zij kroop samen met haar dochter op de slee. "Moeder doet ook mee", staat er bij de reeks filmpjes.



Het is nog geen lente, maar presentatrice en yogi Evy Gruyaert is er wel al helemaal klaar voor met een nieuw kapsel. De brunette heeft nu kortere lokken en een froufrou. "Het is gebeurd", laat ze weten.



Radiostem Linde Merckpoel presenteerde vrijdag haar allerlaatste ochtendshow op Studio Brussel en dat liet haar niet onberoerd. "Aan de beste luisteraars van allemaal, het is oprecht met niemand zo tof opstaan als met jullie. En aan mijn zalige en grappige collega’s met wie ik de afgelopen jaren de show mocht maken. Het plan is om mij kapot te amuseren binnenkort, maar ik ga jullie toch heel erg missen", schreef ze in het bijschrift.

Hoe de Vlaamse zanger Wim Soutaer graag wakker wordt? Met een dik sneeuwtapijt in de tuin.

Wie actrice Moora Vander Veken volgt op Instagram, weet dat ze houdt van kunstzinnige fotografie. Op een van haar meest recente beelden, ontpopt ze zich tot een femme fatale. Rode lippen inclusief.



Radiopresentatrice Julie Van den Steen is ook dol op de sneeuw. Als de eerste vlokjes naar beneden dwarrelen, merk je dat naar eigen zeggen aan haar gezicht... "Wanneer ik sneeuw zie", staat er bij een foto waarop ze een gekke bek trekt.



Ex-Miss België Tanja Dexters blikt terug naar zwoele tijden. Naar een lingersieshoot voor P-Magazine in 2016 om precies te zijn.