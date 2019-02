Netflixhit ‘Sex Education’ krijgt nu al een tweede seizoen

‘Sex Education’, de onverhoopte successerie van Netflix, krijgt een maand na release al een vervolg. Dat maakte de streamingdienst zelf bekend met een ludieke video.

De Britse serie was vooral bij jongere kijkers een instant hit. Die smulden duidelijk van de expliciete dialogen en de positieve kijk op seksuele verlangens bij tieners. In ‘Sex Education’ volgen we Otis Milburn (Asa Butterfield), een ongemakkelijke puber die op school omgeven wordt door bronstige klasgenoten maar zelf sukkelt met zijn seksualiteit. Daar zit zijn moeder, een sekstherapeute (Gillian Anderson, of Scully uit ‘The X-Files’), voor iets tussen. Uiteindelijk besluit Otis in de familiezaak te stappen, en clandestien seksadvies te geven aan de opgehitste scholieren.

Netflix, dat anders zo preuts is met haar kijkcijfers, liet onlangs al weten dat in de eerste week meer dan 40 miljoen huishoudens zich richting diploma in ‘Sex Education’ hadden gebinged.

Een releasedatum voor het nieuwe seizoen is er nog niet. De opnames zouden in de lente van start gaan.

