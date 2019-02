Beringen - 240 kilometer lopen op een loopband is straf. Maar die 240 kilometer lopen in 24 uur, is nog veel straffer. Ultraloper en triatleet Eddy Van Endert (29) uit Tervant bij Beringen doet dit om geld in te zamelen voor ’t Weyerke, een centrum voor mensen met een beperking. Eddy loopt op een loopband in fitness Karteria in Paal. U kan de recordpoging van Eddy live volgen via onze Facebookpagina.

Volg Eddy's recordpoging hier LIVE.