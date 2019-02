Leicester-coach is opgetogen over komst van “intelligente” Youri Tielemans maar geeft hem nog wat tijd om aan te passen

Claude Puel is opgezet met de komst van Youri Tielemans naar Leicester City. De Franse coach verwacht veel van de Monaco-huurling maar lijkt hem zondag tegen Manchester United niet meteen in de basisi te zullen droppen.

“Hij is een intelligente en clevere speler. Het is interessant om hem in onze kern te hebben. Hij zal nog een beetje tijd nodig hebben om zich aan te passen, maar ik heb er vertrouwen in dat hij ons dit seizoen nog veel diensten kan leveren”, vertelde Puel vrijdag tijdens een perspraatje.

Met de komst van de Rode Duivel heeft Leicester volgens Puel meer mogelijkheden op het middenveld, ook al vertrok Adrien Silva naar Monaco. “Met Youri hebben we de kans om met twee of drie in het middenveld te spelen. Hij kan box-to-box spelen en zorgt voor een beter evenwicht in het team wanneer we aanvallen. Hij is een klinische speler.”

Volgens Puel, die bij Rijsel met de jonge Eden Hazard werkte, koos Tielemans voor Leicester omdat “het de perfecte club voor jonge spelers is”. “Hij heeft alles wat er nodig is, maar moet zich nog wat aanpassen en zijn teamgenoten leren kennen”, vervolgde de Fransman, die in het midden liet of Tielemans dit weekend al zal debuteren.

Zondag speelt Leicester tegen Manchester United. “Hij heeft vandaag voor de eerste keer meegetraind. Het was een goeie sessie, met veel hard werk en tempo. Morgen zullen we zien of hij in de kern kan zitten tegen Manchester United.”

Leicester City, elfde in de stand, ontvangt de Red Devils (zesde) zondagnamiddag op speeldag 25 in de Premier League.